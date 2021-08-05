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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу

В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Приморском районе Петербурга рецидивист подстрелил тракториста

Накануне вечером, около 20 часов 46 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 9/1 по Серебристому бульвару стреляют и якобы имеются пострадавшие. На место незамедлительно выдвинулся наряд полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина во время внезапно возникшей ссоры и драки произвел три выстрела из неустановленного оружия в сторону 31-летнего молодого мужчины. Молодой мужчина получил ранения в живот и ягодицу. 

На месте происшествия была обнаружена гильза с обозначением 45 Rubber. По предварительным данным, стрелку не понратилось поведение собаки молодого мыжчины, которая, по его выражению, "играла с деревом".

По приметам, которые сообщили очевидцы, сотрудниками полиции задержали 59-летнего неработающего петербуржеца. Мужчина с 1978 по 2019 годы был судим восемь раз и освободился в мае 2020 года.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район стрельба
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