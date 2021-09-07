Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора

Вчера к полицейским города Соснового Бора Ленинградской области обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что накануне она в социальной сети "ВКонтакте" вела переписку, как предполагала, со своей знакомой. Из переписки пенсионерка узнала о якобы положенных юбилейных выплатах клиентам "Сбербанка" в размере 5 500 рублей. В просьбе продиктовать реквизиты своей банковской карты не отказала. После этого с её карты было списано почти 67 тысяч рублей. Пожилая женщина подозревает, что аккаунт её знакомой был взломан, а переписывалась она с мошенником.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета" и "мошенничество с причинением значительного ущерба".