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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений

В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений

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Опубликовал: Fedorov
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Аферисты дистанционно выманили 430 тысяч у пожилого жителя Соснвого Бора и очно у пенсионерки из Всеволожского района Ленобласти

Накануне днем к полицейским города Сосновый Бор обратился 73-летний местный житель. Сутками ранее ему на сотовый телефон звонили неизвестные, представлявшиеся то сотрудниками Центробанка, то прокуратуры. Они рассказывали пенсионеру, что зафиксирована несанкционированная попытка снятия денег с его счёта и требовали сообщить все реквизиты своей банковской карточки. Мужчина поверил голосам в трубке и выполнил их просьбу. После этого с его карточки было списано 430 тысяч рублей.

Вечером того же дня к полицейским города Всеволожск обратилась 80-летняя жительница посёлка Стеклянный. К ней в квартиру пришли двое мужчин. Они сообщили, что проверяют подлинность денег и потребовали принести купюру в 5 тысяч рублей. Пенсионерка послушалась. "Ревизоры" переписали номер банковского билета, после чего покинули квартиру. Женщина же не смогла найти у себя 120 тысяч рублей.

Также 15 апреля стало известно о задержании 26-летнего жителя Выборгского района Санкт-Петербурга. Его подозревают в краже у 71-летнего пенсионера из Всеволожска 52 тысяч рублей. Ещё 19 января пожилой мужчина впустил к себе двух якобы работников коммунальной службы, которые рассказывали об установке домофона. Аппаратуру они так и не установили, но у пенсионера пропали деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть мошенничество пенсионеры
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