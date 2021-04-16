В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений

Накануне днем к полицейским города Сосновый Бор обратился 73-летний местный житель. Сутками ранее ему на сотовый телефон звонили неизвестные, представлявшиеся то сотрудниками Центробанка, то прокуратуры. Они рассказывали пенсионеру, что зафиксирована несанкционированная попытка снятия денег с его счёта и требовали сообщить все реквизиты своей банковской карточки. Мужчина поверил голосам в трубке и выполнил их просьбу. После этого с его карточки было списано 430 тысяч рублей.

Вечером того же дня к полицейским города Всеволожск обратилась 80-летняя жительница посёлка Стеклянный. К ней в квартиру пришли двое мужчин. Они сообщили, что проверяют подлинность денег и потребовали принести купюру в 5 тысяч рублей. Пенсионерка послушалась. "Ревизоры" переписали номер банковского билета, после чего покинули квартиру. Женщина же не смогла найти у себя 120 тысяч рублей.

Также 15 апреля стало известно о задержании 26-летнего жителя Выборгского района Санкт-Петербурга. Его подозревают в краже у 71-летнего пенсионера из Всеволожска 52 тысяч рублей. Ещё 19 января пожилой мужчина впустил к себе двух якобы работников коммунальной службы, которые рассказывали об установке домофона. Аппаратуру они так и не установили, но у пенсионера пропали деньги.

Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество".