В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Киришского района ленинградской области обратилась 67-летняя жительница города Кириши. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что на принадлежащий её сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Звонивший представился сотрудником безопасности "Почта Банка" и рассказал пенсионерке, что они зафиксировали попытку несанкционированного доступа к её счёту, т.е. якобы кто-то попытался снять денежные средства с банковского счета женщины. Далее он попросил назвать ему реквизиты карты. Пострадавшая поверила телефонному собеседнику и выполнила необходимые действия. После этого у неё с карты списалось почти 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.