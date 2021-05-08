В минувшую пятницу к полицейским выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что стала жертвой неизвестных аферистов. Пенсионерку «развели» по известной схеме – позвонил якобы сотрудник безопасности Сбербанка, который сообщил о подозрительных транзакциях с ее счетом. Чтобы предотвратить такие попытки, он предложил перевести денежные средства на безопасный счет.
Испуганная старушка поверила мошеннику и сообщила данные своей банковской карты, а также SMS код, который пришел ей на сотовый телефон. Вскоре со счета пенсионерки списались 253750 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
PiXABAY
84-летняя жительница Выборгского района Петербурга, ставшая жертвой мошенников.
В минувшую пятницу к полицейским выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что стала жертвой неизвестных аферистов. Пенсионерку «развели» по известной схеме – позвонил якобы сотрудник безопасности Сбербанка, который сообщил о подозрительных транзакциях с ее счетом. Чтобы предотвратить такие попытки, он предложил перевести денежные средства на безопасный счет.
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