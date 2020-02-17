В Ленобласти изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В полицию Санкт-Петербурга в начале февраля текущего года поступила информация о возможном распространении контрафактной алкогольной продукции.

В ходе проверки поступившей информации сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели проверочные закупки алкоголя – канистры общим объемом более 250 литров на сумму более 100 тысяч рублей. Изъятые образцы продукции были направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России. Исследование показало: жидкость в канистрах – это спиртосодержащая продукция.

В результате дальнейших мероприятий были установлены складские помещения в городе Мурино, где на территории промышленной зоны провели осмотр. В результате осмотра в складском помещении площадью более 250 квадратных метров было обнаружено и изъято около 35 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Изъятые образцы сейчас исследуются.

С указанной территории для проведения процессуальных действий в полицию были доставлены двое грузчиков и водитель по подозрению на причастность к незаконной деятельности.

В настоящее время устанавливаются все лица, могущие иметь причастность к незаконному обороту алкогольной продукции. По результатам проверки, в том числе после проведения необходимых экспертиз, будет принято процессуальное решение.