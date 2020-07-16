На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера

Ночью в начале мая сего года у дома 2 по улице Ушинского в Петербурге был совершен поджог автомобиля «Фольксваген Тигуан», принадлежащего 40-летнему работнику лечебно-профилактического учреждения. Кроме того, от огня был поврежден припаркованный поблизости «Хундай Солярис». Общий ущерб составил более 1,2 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Очевидцы события описали сотрудникам полиции приметы двух людей, которые могли быть причастны к инциденту. Среди них был мужчина, у которого была явная примета – он прихрамывал. Помочь найти злоумышленника полицейским помогли и камеры видеонаблюдения.

14 июля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга при содействии сотрудников СОБР ГУ Росгвардии подозреваемый задержан.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый петербуржец, работающий водителем такси. Мужчина отбывал наказание за ряд преступлений и освободился из мест лишения свободы в 2015 году.

В ходе проведенных следственных действий злоумышленник изобличен в том, что заранее установил время и место парковки автомобиля Фольксваген Тигуан, которым пользовался потерпевший, и, совершил поджог указанного автомобиля, после чего скрылся с места происшествия. Устанавливаются возможные соучастники преступления и мотив такого поступка.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.