В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле

В минувшую субботу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 47-летняя женщина-кассир с заявлением о том, что той ночью от дома 27 по проспекту Испытателей ее 33-летний сожитель незаконно завладел принадлежащим ей автомобилем «Киа Серато» стоимостью 180 тысяч рублей. Этой же ночью иномарка была обнаружена на пересечении улицы Парашютной и Шуваловского проспекта со следами ДТП, при этом водитель с места аварии скрылся.

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у дома 83 по улице Савушкина полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний неработающий уроженец одного из закавказских государств.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.