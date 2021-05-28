В минувший вторник на сотовый телефон 68-летней петербурженки, с номера с кодом Москвы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, аферист убедил женщину снять со своего счета накопления и перевести на якобы «безопасный счет».
В итоге мошенникам досталось 4 995 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
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Опубликовал: Fedorov
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Мошенники обманом похитили почти 5 миллионов рублей у жительницы Красносельского района Петербурга.
В минувший вторник на сотовый телефон 68-летней петербурженки, с номера с кодом Москвы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, аферист убедил женщину снять со своего счета накопления и перевести на якобы «безопасный счет».
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