В Петербурге аферисты уговорили женщину взять кредит

Днем минувшей пятницы на сотовый телефон 62-летней петербурженки с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка. Мошенник сообщил женщине, что неизвестные злоумышленники якобы пытаются оформить кредит на ее имя, и их надо «опередить».

Преступник убедил уборщицу взять кредит некоему Тимофееву на сумму 2 миллиона 244 000 рублей и перевести их на разные счета. Что сбитая с толку женщина и сделала.

В полицию петербурженка пришла только накануне, так как не подозревала о совершении в отношении себя противоправных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).