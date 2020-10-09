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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге таксист домогался 13-летней пассажирки

В Петербурге таксист домогался 13-летней пассажирки

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Таксист домогался 13-летней пассажирки в Приморском районе Петербурга. Мигранта-нелегала без труда вычислили и задержали.

Накануне вечером к полицейским Приморского района Петербурга обратилась мать 13-летней петербурженки. По словам известной в городе врача-психиатра, 7 октября около 8 часов утра в районе станции метро «Комендантский проспекту» в отношении ее несовершеннолетней дочери, проезжающей в качестве пассажира в такси «UBER», водитель совершил насильственные действия сексуального характера.
Водитель трогал ребенка за различные части тела, гладил коленки, расспрашивал, девственница ли она. Затем стал нюхать волосы девочки, облизывал ей шею, руками залез под кофту и трогал грудь, запустил руку в нижнее белье. Склонял голову ребенка себе в пах.
По госномеру автомобиля и деталям заказа через приложение было установлено, что водителем данной является 31-летний приезжий из Средней Азии. Мужчина проживает в Петербурге без регистрации.
Следователи Приморского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

Мигрант задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район насильник мигранты такси
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