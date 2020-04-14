Накануне поздно вечером, около 22:00 в лифт дома на проспекте Маршака всесте с 14-летней девочкой вошел неизвестный мужчина азиатской внешности. Непрошенный «попутчик» совершил действия сексуального характера в отношении девочки и скрылся.
Педофила отыскали быстро. Им оказался 25-летний гражданин Узбекистана проживающий в том же доме. Мигранта, фасадчика строительной компании, задержали и доставили в отдел полиции. Изъято видеонаблюдение из парадной дома.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока же приезжего привлекли к ответственности за незаконное пребывание на территории России.
В Красногвардейском районе молодого мигранта подозревают в педофилии
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
sledcomspb.ru
Строитель из Узбекистана приставал к школьнице в лифте в Новой Охте
Накануне поздно вечером, около 22:00 в лифт дома на проспекте Маршака всесте с 14-летней девочкой вошел неизвестный мужчина азиатской внешности. Непрошенный «попутчик» совершил действия сексуального характера в отношении девочки и скрылся.
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