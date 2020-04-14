В Красногвардейском районе молодого мигранта подозревают в педофилии

Накануне поздно вечером, около 22:00 в лифт дома на проспекте Маршака всесте с 14-летней девочкой вошел неизвестный мужчина азиатской внешности. Непрошенный «попутчик» совершил действия сексуального характера в отношении девочки и скрылся.

Педофила отыскали быстро. Им оказался 25-летний гражданин Узбекистана проживающий в том же доме. Мигранта, фасадчика строительной компании, задержали и доставили в отдел полиции. Изъято видеонаблюдение из парадной дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока же приезжего привлекли к ответственности за незаконное пребывание на территории России.