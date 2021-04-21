В Петербурге на пожаре обнаружили труп женщины

По информации ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме 17 по 5-й Красноармейской улице поступило 20 апреля в 11:53. В четырехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже выгорела обстановка в комнате площадью 20 кв.метров. В 12:41 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», после ликвидации пожара был обнаружен обгоревший труп 48-летней неработавшей женщины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Причина возгорания устанавливается.