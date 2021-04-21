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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на пожаре обнаружили труп женщины

В Петербурге на пожаре обнаружили труп женщины

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79
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
На пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга погибла женщина

По информации ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме 17 по 5-й Красноармейской улице поступило 20 апреля в 11:53. В четырехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже выгорела обстановка в комнате площадью 20 кв.метров. В 12:41 пожар был ликвидирован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», после ликвидации пожара был обнаружен обгоревший труп 48-летней неработавшей женщины.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Причина возгорания устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район пожар обнаружение трупа
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