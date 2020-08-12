В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер

Накануне вечером, в 16:46 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в массиве Посадников Остров, в СНТ «Реставратор». Горел дом на площади 18 кв. м. В 18:04 пожар был ликвидирован, сообщает МЧС.

По данным АН «Оперативное прикрытие», после тушения пожара на линии № 32 был обнаружен обгоревший труп человека. Со слов соседней, в домике, предположительно проживал 83-летний житель Купчино. Пенсионер проживал один, по выходным дням приезжали родственники. Вел тихий образ жизни, сказали соседи.

Обгоревший труп без признаков насильственной смерти направлен в морг.