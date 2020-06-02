В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре

Накануне в 10:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Новолисино Тосненского района Ленинградской области. На месте происшествия работали 9 сотрудников 86-й пожарно-спасательной части и две единицы техники. Горел частный дом на площади 96 кв. м. В 11:27 пожар был ликвидирован.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», сгорел дом на Московской улице. После тушения пожара был обнаружен труп женщины. Как выяснилось, в огне погибла 81-летняя жительница Невского района.

Дом принадлежит ее 47-летнему сыну, машинисту петербургского метрополитена. Труп без видимых признаков насильственной смерти направлен в морг города Тосно.

Причина возгорания устанавливается.