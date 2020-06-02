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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре

В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МЧС
Петербургская пенсионерка сгорела на даче в Тосненском районе Ленинградской области

Накануне в 10:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Новолисино Тосненского района Ленинградской области. На месте происшествия работали 9 сотрудников 86-й пожарно-спасательной части и две единицы техники. Горел частный дом на площади 96 кв. м.  В 11:27 пожар был ликвидирован.
Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», сгорел дом на Московской улице. После тушения пожара был обнаружен труп женщины. Как выяснилось, в огне погибла 81-летняя жительница Невского района.
Дом принадлежит ее 47-летнему сыну, машинисту петербургского метрополитена. Труп без видимых признаков насильственной смерти направлен в морг города Тосно.
Причина возгорания устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар обнаружение трупа
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