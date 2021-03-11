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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мигрант-развратник

В Петербурге задержан мигрант-развратник

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Задержан мигрант, подозреваемый в развращении через соцсеть 13-летней школьницы из Гатчинского района Ленобласти.  

В ночь с 9 на 10 марта у дома на улице Ефимова в Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего гражданина Таджикистана. Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбуждённого в январе отделом СК Ленобласти по Гатчинскому району после обращения родителей 13-летней девочки. Они нашли у дочери переписку ВКонтакте с неким мужчиной, который присылал девочке скабрезные сообщения и фотографии интимного характера. 

Молодому человеку вменяют "развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Период совершения - с июля по сентябрь прошлого года. 

Про задержанного известно, что зарегистрирован в Киришах, но живёт в Петербурге. Имеет вид на жительство до 2023 года. 

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения.

Источник: 47News
Все по теме: развратник мигранты Ленобласть Гатчинский район
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