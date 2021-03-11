В Петербурге задержан мигрант-развратник

В ночь с 9 на 10 марта у дома на улице Ефимова в Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего гражданина Таджикистана. Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбуждённого в январе отделом СК Ленобласти по Гатчинскому району после обращения родителей 13-летней девочки. Они нашли у дочери переписку ВКонтакте с неким мужчиной, который присылал девочке скабрезные сообщения и фотографии интимного характера.

Молодому человеку вменяют "развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Период совершения - с июля по сентябрь прошлого года.

Про задержанного известно, что зарегистрирован в Киришах, но живёт в Петербурге. Имеет вид на жительство до 2023 года.

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения.