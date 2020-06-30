В Ленобласти загорелся туристический автобус

Сегодня в половине одиннадцатого утра на 25-м километре Новоприозерского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус. По предварительной информации произошло самовозгорание автобуса и водитель успел высадить всех пассажиров.