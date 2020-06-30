Сегодня в половине одиннадцатого утра на 25-м километре Новоприозерского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус. По предварительной информации произошло самовозгорание автобуса и водитель успел высадить всех пассажиров.
В Ленобласти загорелся туристический автобус
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
На Новоприозерском шоссе, во Всеволожском районе Ленобласти сгорел туристический автобус
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