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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти загорелся туристический автобус

В Ленобласти загорелся туристический автобус

0
99
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
На Новоприозерском шоссе, во Всеволожском районе Ленобласти сгорел туристический автобус

Сегодня в половине одиннадцатого утра на 25-м километре Новоприозерского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус. По предварительной информации произошло самовозгорание автобуса и водитель успел высадить всех пассажиров.

Источник: ДТП и ЧП
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар автобус видео
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