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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 41-летнего педофила

В Петербурге задержали 41-летнего педофила

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Житель Кировского района Санкт-Петербурга подозревается как минимум в 2 преступлениях в отношении маленьких девочек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района Санкт-Петербурга задержали 41-летнего жителя Красносельского района, подрабатывающего  курьером в сети ресторанов. Он подозревается в двух преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Установлено, что 26 января 2021 года у одного из домов на Ленинском проспекте злоумышленник демонстрировал половые органы 12-летней школьнице, походившей мимо. Аналогичный эпизод был зафиксирован 11 февраля: у дома на бульваре Новаторов злоумышленник показывал половые органы 8-летней девочке. Родители обоих пострадавших детей написал в полицию заявления.

По данным фактам СО по Кировскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям 132 УК РФ и 135 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По оперативным данным, мужчина в содеянном признался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности указанного гражданина.

Источник: ГУ МВД
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