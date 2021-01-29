В Купчино задержали автоугонщика

Накануне ночью около 03 часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга на проезжей части у дома 8 по улице Софийской обнаружили автомобиль «Тойота Королла» после ДТП (наезд на препятствие).

В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 15 по улице Белы Куна сотрудники полиции задержали 30-летнего неработающего петербуржца. У него имелись признаки опьянения. Установлено, что указанный гражданин ночью проник на территорию автомойки на Пражской улице и пытался автомобили «Пежо» и «ГАЗ», однако ему это не удалось: мужчина только повредил детали машин.

Тогда он решил похитить автомобиль «Тойота Королла». Вскоре после того, как мужчина уехал с территории автомойки, он не справился с управлением и совершил ДТП. Уже утром в полицию поступило заявление от собственника иномарки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 30, статье 158 УК РФ (покушение на кражу) и статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.