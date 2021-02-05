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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция задержала похитителя автофургона

В Петербурге полиция задержала похитителя автофургона

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали гражданина из соседнего государства, подозреваемого в хищении рабочего фургона коммерческой фирмы в Колпино.

18 января 2021 года в полицию поступило сообщение от 27-летнего водителя коммерческой организации. Он сообщил, что от дома 62 по Заводскому проспекту в г. Колпино неизвестный преступник совершил хищение принадлежащего коммерческой организации автомобиля «Форд-Транзит» белого цвета, 2018 года выпуска, стоимостью 1 349 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). 27 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий иномарка была обнаружена у дома 27 по Московскому шоссе в г. Тосно.

Впоследствии сотрудники полиции 3 февраля на лестничной площадке дома 10 по Колпинскому шоссе в поселке Шушары сотрудниками районной полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний гражданин одной из сопредельных республик, проживающий по указанному адресу. Мужчина ранее судим за угон.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные факты его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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