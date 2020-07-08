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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали угонщика грузовика

В Петербурге задержали угонщика грузовика

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Ранее неоднократно судимый мужчина подозревается в краже грузовика с оборудованием во Фрунзенском районе

В минувший вторник к полицейским обратился 42-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что накануне от дома 19 по набережной реки Волковки неизвестный совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Баф-Феникс», белого цвета, 2012 года выпуска, стоимостью 400 000 рублей. В грузовике находилось сварочное оборудование и пожарная лестница.

Сотрудниками полиции Центрального и Фрунзенского районов Петербурга у дома 30 по Лиговскому проспекту по подозрению в данном преступлении задержан ранее неоднократно судимый за кражи и угоны 45-летний гражданин. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенный грузовик сотрудниками полиции обнаружен на улице Тюшина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются вес эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район угон кража автомобиль
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