В центре Петербурга т аксист изнасиловал пассажирку

Cегодня в полночь к полицейским с заявлением о преступлении обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка сообщила стражам порядка о том, что накануне ночью вышла из кафе в доме 52 по Невскому проспекту, где отдыхала со своим знакомым. Остановила такси под управлением водителя «кавказской» внешности, который согласился отвезти ее домой.

Вместо этого таксист, отъехав на небольшое расстояние во дворы, пересел на заднее сидение и, применив силу, изнасиловал нетрезвую пассажирку. После этого по её просьбе довез до Мариинской больницы, высадил и скрылся.

Примет преступника заявительница не запомнила, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. За медицинской помощью девушка не обращалась.

В настоящее время по заявлению проводится проверка.