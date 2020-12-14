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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку

В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку

0
41
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Калининском районе Петербурга таксист-мигрант жестоко изнасиловал нетрезвую пассажирку

Ночью минувшего воскресенья около 02:30 к полицейским Калининским района Петербурга обратилась 43-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что 120го числа, пребывая в подпитии, проезжала в автомобиле Hyundai Solaris, который  вызвала через мобильное приложение «Яндекс такси».
Водитель остановился в районе пересечения Тихорецкого и Светлановского проспекта, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку. После этого выполнил заказ, довез женщину до дома и скрылся.
Жертва добралась до Елизаветинской больницы, где ей поставили диагноз: «сексуальная жестокость», и после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Сотрудники полиции без труда установили, что к преступлению причастен 37-летний гражданин Таджикистана Лутфулло Б. Его ищут.
По данным АН «Оперативное прикрытие», мигрант прибыл в Россию в марте 2020 года с целью работы. Временно зарегистрирован на Купчинской улице.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район такси мигранты изнасилование
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