В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку

Ночью минувшего воскресенья около 02:30 к полицейским Калининским района Петербурга обратилась 43-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что 120го числа, пребывая в подпитии, проезжала в автомобиле Hyundai Solaris, который вызвала через мобильное приложение «Яндекс такси».

Водитель остановился в районе пересечения Тихорецкого и Светлановского проспекта, пересел на заднее сидение и изнасиловал пассажирку. После этого выполнил заказ, довез женщину до дома и скрылся.

Жертва добралась до Елизаветинской больницы, где ей поставили диагноз: «сексуальная жестокость», и после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Сотрудники полиции без труда установили, что к преступлению причастен 37-летний гражданин Таджикистана Лутфулло Б. Его ищут.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мигрант прибыл в Россию в марте 2020 года с целью работы. Временно зарегистрирован на Купчинской улице.