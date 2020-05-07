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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании

В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании

0
84
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
rus-obr.ru
Молодой мужчина азиатской внешности изнасиловал молодую женщину у гаражей на улице Руставели

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратилась30-летняя жительница Мурино, которая заявила об изнасиловании. По ее словам, 1 мая около 23:30 она находилась у железнодорожного полотна рядом с КАС-6, у въезда к гаражам со стороны улицы Руставели.
По словам женщины, она после прогулки присела и слушала музыку. Неожиданно к ней подошел «азиат» 25-30 лет и попросил зажигалку. Затем незнакомец повалил девушку, они скатились с насыпи вниз. Там насильник ударил жертву по лицу, стянул с нее одежду и совершил половой акт. Секс был незащищенным, отметила заявительница.
До настоящего времени пострадавшая не обращалась ни в полицию, ни в больницу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район изнасилование насильник мигранты
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