В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратилась30-летняя жительница Мурино, которая заявила об изнасиловании. По ее словам, 1 мая около 23:30 она находилась у железнодорожного полотна рядом с КАС-6, у въезда к гаражам со стороны улицы Руставели.

По словам женщины, она после прогулки присела и слушала музыку. Неожиданно к ней подошел «азиат» 25-30 лет и попросил зажигалку. Затем незнакомец повалил девушку, они скатились с насыпи вниз. Там насильник ударил жертву по лицу, стянул с нее одежду и совершил половой акт. Секс был незащищенным, отметила заявительница.

До настоящего времени пострадавшая не обращалась ни в полицию, ни в больницу.