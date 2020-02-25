В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу

В минувший понедельник к полицейским Всеволожкого района Ленинградской обалсти обратилась мать пятнадцатилетней школьницы. Женщина сообщила, что накануне около 06:30 утра на улице Мира над девочкой надругались в салоне автомобиля Kia Rio.

По данным АН «Оперативное прикрытие», накануне около 1 часа ночи школьница вызвала такси и поехала в поселок Разметелево к подруге. Через 2-3 часа обе девушки отправились в Озерки. Около 6 часов старшеклассница вызвала такси через приложение Uber, чтобы ехать домой. По приезде в деревню Старая водитель потребовал оплату. Девочка ответила, что возьмет деньги дома и принесет шоферу.

Однако этот вариант не устроил таксиста. Мужчина пересел на заднее сиденье, стал приставать к несовершеннолетней. Затем повернул к себе спиной, снял одежду и изнасиловал.

Согласно данным приложения, управлял автомобилем мужчина с русской фамилией. Но потерпевшая утверждает, что это был не он. Иномарка принадлежит 25-летнему приезжему из Средней Азии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.