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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу

В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу

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85
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Над девочкой, у которой не оказалось денег на оплату проезда, надругался водитель иномарки.

В минувший понедельник к полицейским Всеволожкого района Ленинградской обалсти обратилась мать пятнадцатилетней школьницы. Женщина сообщила, что накануне около 06:30 утра на улице Мира над девочкой надругались в салоне автомобиля Kia Rio.
По данным АН «Оперативное прикрытие», накануне около 1 часа ночи школьница вызвала такси и поехала в поселок Разметелево к подруге. Через 2-3 часа обе девушки отправились в Озерки. Около 6 часов старшеклассница вызвала такси через приложение Uber, чтобы ехать домой. По приезде в деревню Старая водитель потребовал оплату. Девочка ответила, что возьмет деньги дома и принесет шоферу.
Однако этот вариант не устроил таксиста. Мужчина пересел на заднее сиденье, стал приставать к несовершеннолетней. Затем повернул к себе спиной, снял одежду и изнасиловал. 
Согласно данным приложения, управлял автомобилем мужчина с русской фамилией. Но потерпевшая утверждает, что это был не он. Иномарка принадлежит 25-летнему приезжему из Средней Азии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район такси изнасилование школьница
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