В Купчино полицейскими раскрыт квартирный грабеж

В минувшую субботу к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 43-летнего жителя дома на проспекте Славы, работающего ассистентом оператора. Мужчина пояснил, что в тот день около 17.00 находившиеся у него в гостях для совместного распития спиртных напитков знакомые Виктор, Родион и Артем, применив физическую силу, отобрали у него ноутбук «Macbook», фотоаппарат «Fujifilm», чемодан с дрелью «Makita» и мобильный телефон «Iphone». Общая сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

13 декабря в 09.40 у дома 23 на улице Новоалександровская, работая по горячим следам, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двух граждан – 28 и 29-лет. Оба мужчины нигде не работают.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Младший пока опрошен в качестве свидетеля, а вот второй мужчина – который по версии полиции непосредственного совершал хищение и избивал потерпевшего, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Похищенное частично изъято. Полицией приняты меры к розыску третьего участника застолья, который также может быть причастен к данному преступлению.