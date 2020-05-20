В Петербурге раскрыто ограбление магазина часов

В конце марта этого года к полицейским Приморского района Петербурга от женщины-продавца магазина часов в торговом комплексе на Торфяной дороге поступило сообщение о том, что мужчина в маске похитил две пары часов. Прибывшими на место полицейскими установлено, что около 19.40 неизвестный мужчина в медицинской маске вошел в указанный магазин, попросил продавца показать ему две пары разных механических часов, после чего, взяв в руки обе пары, с места происшествия скрылся на автомобиле белого цвета. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей (каждая пара стоила более 100 тысяч рублей). По данному факту было возбуждено уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Накануне у дома 3 по улице Киевской в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и уголовного розыска Приморского района по подозрению в данном преступлении задержали 32-летнего неработающего местного жителя, уроженца Тюменской области. Похищенное изъято. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.