В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина

К полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что 5 декабря 2020 года около 9 часов вечера неизвестный преступник, находясь в помещении пункта выдачи товаров интернет-магазина одежды и других товаров на проспекте Ветеранов, напал на работницу. Применив физическую силу и угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник связал скотчем и потребовал от 24-летней девушки-менеджера денежные средства, но получив отказ, скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 6 декабря в 7.40 на бульваре Новаторов сотрудники районного уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего работника интернет-магазина по доставке мебели, проживающего неподалеку от места нападения. У мужчины изъят игрушечный пистолет – зажигалка, которой он угрожал работнице пункта выдачи.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности задержанного.