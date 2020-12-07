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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина

В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге задержали злоумышленника, который скотчем связал работницу магазина и под угрозой игрушечного пистолета требовал деньги.

К полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что 5 декабря 2020 года около 9 часов вечера неизвестный преступник, находясь в помещении пункта выдачи товаров интернет-магазина одежды и других товаров на проспекте Ветеранов, напал на работницу. Применив физическую силу и угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник связал скотчем и потребовал от 24-летней девушки-менеджера денежные средства, но получив отказ, скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 6 декабря в 7.40 на бульваре Новаторов сотрудники районного уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего работника интернет-магазина по доставке мебели, проживающего неподалеку от места нападения. У мужчины изъят игрушечный пистолет – зажигалка, которой он угрожал работнице пункта выдачи.  

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение
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