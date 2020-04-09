В Петербурге лжесантехник ограбил пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей на Светлановском проспекте в Петербурге. Пенсионерка рассказала, что около полудня неизвестный, представившийся сантехником для осмотра батарей и стояков, проник в ее квартиру. Прямо в присутствии владелицы злоумышленник забрал женскую сумку, которая находилась на кровати в комнате, и убежал. В сумке находилось 30 тысяч рублей, документы и банковская карта.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Калининскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и районной полиции 8 апреля задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий мужчина без определённого места жительства. Мужчина ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Устанавливается местонахождение похищенного имущества. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

В настоящее время полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанного.