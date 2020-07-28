В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции

Накануне днем к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился житель дома 4 по улице Солдата Корзуна. Мужчина сообщил о том, что какой-то злоумышленник пытался вскрыть дверь соседней квартиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако злоумышленник был задержан жителями дома и передан сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Задержанный доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию соучастника данного преступления.