ента новостей

15:40
В Петербурге столкнулись два поезда
15:12
Открытие выставки «Хиросима – уроки истории»
13:51
В Петергофе трое аферистов обманули пенсионера
13:41
Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры
12:03
Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск
11:58
В Ленобласти похитили пожарную автомашину
11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением
11:21
В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму
10:23
В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции
10:08
«Дистанционки» не будет?
09:26
К чему привело открытие уличных кафе?
22:37
Вице-чемпион мира Деян Ловрен перешёл в «Зенит»
16:21
В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку
16:03
В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше
16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
13:09
В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя
11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции

В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции

0
67
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Кировском районе Санкт-Петербурга граждане помогли полиции задержать квартирного вора

Накануне днем к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился житель дома 4 по улице Солдата Корзуна. Мужчина сообщил о том, что какой-то злоумышленник пытался вскрыть дверь соседней квартиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако злоумышленник был задержан жителями дома и передан сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Задержанный доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию соучастника данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район кража квартира
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-05-2020, 21:02
В Петербурге задержан автоугонщик
22-11-2018, 11:47
В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки
19-08-2019, 11:39
В центре Петербурга ограбили студента
20-04-2020, 14:25
В Петербурге задержали угонщика иномарки
22-12-2017, 09:44
В Приморском районе задержан автоугонщик
5-03-2018, 11:46
В Ленобласти задержан мигрант ограбивший соотечественницу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
128
Вчера, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
316
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
721
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
677
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
Наверх