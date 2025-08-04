В Петербурге нейросеть ускорит отбор кандидатов в систему городского управления

В Санкт-Петербурге происходит революционное изменение в работе кадровых служб городской администрации – внедрение систем искусственного интеллекта. Это знаменательное событие, позволяющее значительно оптимизировать и ускорить процесс отбора кандидатов на государственные должности, отмечает новый этап в развитии цифрового управления городом. Инициатива, реализуемая по поручению Президента России, опирается на сотрудничество Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Национального исследовательского университета ИТМО – ведущего центра инноваций в сфере информационных технологий. Целью является создание эффективной системы, способной обрабатывать большие объемы информации и принимать взвешенные решения, основанные на объективных данных, в кратчайшие сроки.

В настоящее время проходит пилотный проект тестирования новой системы на базе отбора кандидатов в Молодежный кадровый резерв. Сердцем этого проекта является нейросеть, разработанная в Лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений LISA университета ИТМО. Эта сложная интеллектуальная система анализирует поступающие анкеты, проверяя данные по семи ключевым параметрам. Проверка охватывает не только формальную правильность заполнения, но и выявление несоответствий и противоречий в биографической информации. Алгоритмы нейросети предназначены для обнаружения подделок, неточностей и любых других отклонений от установленных требований, обеспечивая объективность и исключая человеческий фактор на начальном этапе отбора. Благодаря этому повышается эффективность процесса и сокращается время, необходимое для первичного анализа каждой заявки.

Однако, нейросеть не работает изолированно. Ее взаимодействие с другими элементами системы создает эффективный конвейер обработки данных. Важную роль в этом процессе играет робот «Геннадий» – инновационный инструмент, внедренный в работу кадровой службы еще в 2023 году. Его задача – сбор анкет с Кадрового портала Санкт-Петербурга и дальнейшая передача их нейросети для анализа. «Геннадий» выступает в роли автоматизированного посредника, обеспечивая бесперебойную передачу информации и минимальное участие человека в рутинных операциях. После получения результатов анализа от нейросети, «Геннадий» вносит соответствующие пометки в базу данных, маркируя анкеты как требующие дополнительной проверки или пригодные для дальнейшего рассмотрения. Такой подход значительно снижает нагрузку на сотрудников кадровой службы, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах, требующих человеческого интеллекта и суждения.

Завершающее решение о допуске кандидатов к следующему этапу отбора остается за сотрудниками кадровой службы. Анкеты, выявленные нейросетью как содержащие неподтвержденный стаж работы, ошибки или другие несоответствия, возвращаются кандидатам для исправления. Это обеспечивает точность и надежность информации, используемой в процессе отбора. В свою очередь, корректно заполненные анкеты автоматически заносятся в базу данных Молодежного кадрового резерва. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта позволяет не только ускорить процесс отбора, но и повысить его качество, обеспечивая более объективную и прозрачную систему оценки кандидатов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта, отметив, что расширение использования искусственного интеллекта в городском управлении является приоритетным направлением, соответствующим поручению Президента России. Он особо выделил важность использования потенциала научных и образовательных учреждений города для создания новых цифровых помощников. По его словам, Санкт-Петербургу необходимы управленческие кадры, владеющие современными цифровыми технологиями, чтобы обеспечить эффективное управление городом в условиях быстрого развития цифровой эры. Внедрение искусственного интеллекта в кадровый процесс – это не просто техническое усовершенствование, а стратегическое решение, направленное на повышение эффективности городской администрации и привлечение к работе высококвалифицированных специалистов. Этот проект является ярким примером успешного сотрудничества государственных органов и научных учреждений, приносящего очевидную пользу для города и его жителей.