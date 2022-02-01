IT решения для бизнеса

Внедрение IT-решений – это обязательный этап в развитии любого современного бизнеса. Без цифровых технологий невозможно наладить эффективную деятельность оставаться конкурентоспособным в условиях стремительной информатизации. Сейчас IT-инфраструктура становится фундаментом для последующего роста компании из любой отрасли.

Зачем бизнесу IT-системы

Главное предназначение любых IT-решений заключается в том, чтобы помогать компании в развитии и приносить прибыль. Какие проблемы решают цифровые технологии, разработанные для бизнеса:

планирование работы предприятия;

автоматизация производственных процессов;

обработка больших объемов информации;

связь и обмен данными между сотрудниками;

оперативное получение информации для принятия управленческих решений;

оптимизация работы;

рациональное использование ресурсов компании;

повышение производительности;

снижение издержек;

предотвращение сбоев в работе;

повышение качества обслуживания клиентов;

контроль над всеми процессами и деятельностью сотрудников.

Процесс внедрения IT-решений

От правильного выбора IT-решений зависит, насколько эффективно будут работать информационные технологии в компании, а значит и эффективность деятельности предприятия в целом. Что нужно учитывать при выборе IT-системы:

Возможность адаптации под отраслевую специфику и бизнес-процессы компании. Основное требование к внедряемой технологии – способность решать конкретные задачи, стоящие перед бизнесом.

Соответствие продукта современных технологиям. Каждое IT-решение основано на определенных научных подходах и методиках. Нет смысла внедрять разработки, использующие устаревшие технологии, которые не принесут желаемого результата. Намного эффективнее делать вложения в системы, основанные на передовых концепциях, методах современной математики и технологиях искусственного интеллекта.

Возможность интеграции. IT-решение должно встраиваться в имеющуюся IT-инфраструктуру, не нарушая текущие бизнес-процессы.

Стоимость. В зависимости от разработчика стоимость приобретения и внедрения системы, а также расходы на ее сопровождение будут разными.

Разработка IT системы для бизнеса начинается с анализа специфики предприятия и целей, которых нужно достичь. После этого создается и согласовывается проект, который затем внедряется в информационную среду компании. На завершающем этапе проводится проверка работоспособности системы и обучение сотрудников.

Примеры IT-систем для бизнеса

«Снаряд» – это IT-системы для бизнеса из разных отраслей, разработанные отечественной компанией Adeptik. Благодаря использованию мультиагентных технологий и искусственного интеллекта IT-решения «Снаряд» помогают автоматически обрабатывать большие объемы данных и решать алгоритмически сложные задачи оптимизации в реальном времени.

СНАРЯД | APS предназначен для автоматического оптимизационного планирования на производственных предприятиях. Система проводит расчеты с учетом доступных материалов, ресурсов и мощностей, а также различных критериев оптимизации. Построение плана производства занимает считанные минуты, а при любых отклонениях в режиме реального времени вносятся корректировки.

СНАРЯД | FSM – IT-решение для компаний, занимающихся сервисным обслуживанием. Система позволяет эффективно планировать работу выездных сотрудников, осуществлять контроль в реальном времени, снизить нагрузку на диспетчеров, увеличить скорость выполнения клиентских заявок, улучшить качество сервиса. СНАРЯД | FSM подходит и для предприятий, которым необходим эффективный инструмент управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, станков и спецтехники.

Продукты российского разработчика не уступают передовым зарубежным аналогам, при этом они учитывают отечественную специфику бизнес-процессов, интегрируются с любыми системами и имеют более низкую стоимость владения.