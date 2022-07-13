ента новостей

20:09
Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца
20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
19:48
Беглов доверил восстановление Мариуполя компании, внесённой в Реестр недобросовестных поставщиков
16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
16:31
Видео с камер наблюдения за стрельбой в школе Увальде вызывает пристальное внимание правоохранительных органов
16:21
Markul выступит с сольным концертом в Петербурге
16:18
В Колпинском районе установили мошенника, который похитил деньги у пенсионера
15:54
В Петербурге задержали «карманницу», укравшая телефон
15:49
В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину
14:04
Гидроплан рухнул в Вуоксу после жесткой посадки
13:38
Церемония открытия памятника преподобному Серафиму Вырицкому прошла в Санкт-Петербурге
11:12
Активно строят социальные объекты
10:44
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вверх по реке состава «МБ-1204» + «Александрит» + «Вулкан»
10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
09:40
Что с финской визой?
09:28
Появится альтернативная валюта?
09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
00:14
Стал известен новый состав штаба СКА: Валерий Брагин стал консультантом
16:13
«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST
16:09
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
13:04
В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино
13:02
В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла
09:57
Закрыли подпольное казино
09:34
Гражданство по упрощенке
08:48
Их освободили от платы за аренду
17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца

Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца

Врач Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Глеб Ким создал нейросеть, которая на основании базы данных зашифрованных историй болезни пациентов может спрогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также дать рекомендации по их лечению. Проект занял первое место на всероссийском конкурсе «Лига будущего» по направлению «Здравоохранение».

С помощью системы «Второе мнение. Нейросети и патология аорты в кардиохирургии» специалисты из всех регионов страны смогут получить экспертную помощь по ведению пациентов с угрожающим жизни состоянием — аневризмой или расслоением аорты. Доктору будет достаточно предоставить определенный объем данных из истории болезни пациента: клинические данные, его антропометрию, результаты компьютерной томографии аорты и эхокардиографии, после чего нейросеть даст свои прогнозы и рекомендации.

Выводы экспертной системы формируются в результате ее обучения на базе зашифрованных данных из историй болезни пациентов. Сбор big data — больших объемов данных, необходимых для эффективного обучения нейросетей, планируется осуществлять в сотрудничестве с кардиохирургами и кардиологами из всех регионов России.

Для реализации проекта была создана команда, в которую вошли кардиохирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Глеб Ким и Виктор Пягай и программисты СПбГУ. Работа по созданию медицинской нейросети «Второе мнение» ведется при поддержке Университета около полутора лет. На текущий момент созданы и тестируются девять моделей нейросетей. Сегодня главная задача по развитию разработки заключается в накоплении данных — именно это позволяет нейросети обучаться и формировать точные рекомендации.

Из 50 000 работ, направленных в марте для участия в конкурсе «Лига будущего», для экспертной оценки было отобрано 10 000 идей. Молодые люди из всех регионов России предлагали свои инициативы для улучшения жизни в разных областях: в экологии, сельском хозяйстве, промышленности, образовании, цифровизации, социальной поддержке, городской инфраструктуре, культуре, спорте.

Направление «Здравоохранение» стало одним из наиболее востребованных — по данному треку было подано 414 идей. Затем в Москве были подведены итоги: 100 финалистов, чьи идеи получили высокую оценку экспертов и народную поддержку по итогам голосования, получат ресурсное сопровождение отраслевых ведомств в течение года.

Глеб Ким попал в число 13 победителей первого сезона всероссийского конкурса «Лига будущего», приглашенных на встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Вице-премьер подтвердила, что инициатива команды кардиохирургов Клиники СПбГУ в перспективе может иметь большое значение не только для науки и врачебной практики, но и для общественного здоровья. Снижение уровня смертности от болезней сердечно-сосудистой системы — приоритетный федеральный проект, актуальность которого только повысилась после пандемии COVID-19.

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2022, 16:10
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
5-11-2020, 19:44
В Петербурге провели операцию по удалению доброкачественной опухоли на открытом сердце
22-12-2021, 10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
3-11-2020, 15:03
Эксперт: мы теряем глобальный взгляд на проблему аутоиммунных заболеваний
16-05-2021, 23:34
Как правильно выбрать врача-диетолога и какие проблемы может решить специалист
29-11-2021, 16:21
Диагностика и лечение в отделении онкоурологии «СМ-Клиника»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
0
83
Сегодня, 10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
0
82
Сегодня, 09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
0
314
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
Наверх