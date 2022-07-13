Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца

Врач Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Глеб Ким создал нейросеть, которая на основании базы данных зашифрованных историй болезни пациентов может спрогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также дать рекомендации по их лечению. Проект занял первое место на всероссийском конкурсе «Лига будущего» по направлению «Здравоохранение».

С помощью системы «Второе мнение. Нейросети и патология аорты в кардиохирургии» специалисты из всех регионов страны смогут получить экспертную помощь по ведению пациентов с угрожающим жизни состоянием — аневризмой или расслоением аорты. Доктору будет достаточно предоставить определенный объем данных из истории болезни пациента: клинические данные, его антропометрию, результаты компьютерной томографии аорты и эхокардиографии, после чего нейросеть даст свои прогнозы и рекомендации.

Выводы экспертной системы формируются в результате ее обучения на базе зашифрованных данных из историй болезни пациентов. Сбор big data — больших объемов данных, необходимых для эффективного обучения нейросетей, планируется осуществлять в сотрудничестве с кардиохирургами и кардиологами из всех регионов России.

Для реализации проекта была создана команда, в которую вошли кардиохирурги Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Глеб Ким и Виктор Пягай и программисты СПбГУ. Работа по созданию медицинской нейросети «Второе мнение» ведется при поддержке Университета около полутора лет. На текущий момент созданы и тестируются девять моделей нейросетей. Сегодня главная задача по развитию разработки заключается в накоплении данных — именно это позволяет нейросети обучаться и формировать точные рекомендации.

Из 50 000 работ, направленных в марте для участия в конкурсе «Лига будущего», для экспертной оценки было отобрано 10 000 идей. Молодые люди из всех регионов России предлагали свои инициативы для улучшения жизни в разных областях: в экологии, сельском хозяйстве, промышленности, образовании, цифровизации, социальной поддержке, городской инфраструктуре, культуре, спорте.

Направление «Здравоохранение» стало одним из наиболее востребованных — по данному треку было подано 414 идей. Затем в Москве были подведены итоги: 100 финалистов, чьи идеи получили высокую оценку экспертов и народную поддержку по итогам голосования, получат ресурсное сопровождение отраслевых ведомств в течение года.

Глеб Ким попал в число 13 победителей первого сезона всероссийского конкурса «Лига будущего», приглашенных на встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. Вице-премьер подтвердила, что инициатива команды кардиохирургов Клиники СПбГУ в перспективе может иметь большое значение не только для науки и врачебной практики, но и для общественного здоровья. Снижение уровня смертности от болезней сердечно-сосудистой системы — приоритетный федеральный проект, актуальность которого только повысилась после пандемии COVID-19.