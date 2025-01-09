Путин поручил поддержать регионы в части использования ИИ в госуправлении

«Одна из проблем в том, что внедрение ИИ-решений многие регионы рассматривают как непосредственную разработку продукта, хотя в большинстве случаев достаточно интегрировать уже созданные продукты. Далеко не все это понимают, а тем более знают об уже имеющихся решениях. Поэтому важно сосредоточиться на политике тиражирования технологий, и, прежде всего, на вопросах повышения осведомленности и оказания консультационной помощи при внедрении решений», – подчеркнул депутат.