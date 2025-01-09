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Путин поручил поддержать регионы в части использования ИИ в госуправлении

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс.Дзен
Владимир Путин поручил обеспечить поддержку регионов при использовании технологий искусственного интеллекта в сфере государственного управления.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить поддержку регионов по использованию безопасных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере государственного управления. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов Российской Федерации по использованию безопасных и надёжных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ», – говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения Президента необходимо представить до 15 мая 2025 года.

Потенциал применения технологий искусственного интеллекта в сфере государственного управления очень широк, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«От автоматизации рутинных бизнес-процессов в работе самих органов власти до внедрения региональных интеллектуальных транспортных систем», – подчеркнул депутат.
«Несмотря на эффективность решений, созданных на основе ИИ, внедрение технологий в регионах страны все еще неравномерно. По данным Национального центра развития ИИ, в среднем по субъектам страны технологию используют только 3% учреждений исполнительной власти. Лидерами по внедрению искусственного интеллекта остаются Московская область, ХМАО-Югра и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах ИИ-решения используют в среднем до 30% органов власти», – рассказал депутат.

В России уже создано достаточное количество ИИ-решений по автоматизации государственного сектора, отметил Немкин.

«Например, в Ленинградской области ИИ-инструменты внедрены в местную геоинформационную систему, которая позволяет анализировать снимки местности. Модель распознает объекты капитального строительства и умеет выявлять возможные нарушения. В Пермском крае ИИ-технологии используются в системе «Умный лес». Нейросеть анализирует до 100 объектов лесоизменений за 10 минут, а также может прогнозировать очаги возможных возгораний. Подобные ИИ-решения можно встретить в большинстве субъектов нашей страны», – рассказал депутат.

По словам Немкина, одним из стоп-факторов внедрения технологий является низкая осведомленность.

«Одна из проблем в том, что внедрение ИИ-решений многие регионы рассматривают как непосредственную разработку продукта, хотя в большинстве случаев достаточно интегрировать уже созданные продукты. Далеко не все это понимают, а тем более знают об уже имеющихся решениях. Поэтому важно сосредоточиться на политике тиражирования технологий, и, прежде всего, на вопросах повышения осведомленности и оказания консультационной помощи при внедрении решений», – подчеркнул депутат. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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