Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ

Со ссылкой на Яндекс сообщает "Российская Газета", что нейросеть YandexGPT 2 набрала достаточное количество баллов, чтобы поступить в вуз. Этот случай является первым в России, когда генеративная нейросеть успешно сдала экзамен ЕГЭ, выполнив все его задания, включая творческое. С начала 2023 года информационное поле образования раскалывается от новостей о использовании нейросетей для подготовки и сдачи экзаменов. Одним из направлений, способствующих быстрому развитию в данной сфере, является переход на архитектуру трансформера, состоящего из модулей внимания. Для создания модели GPT (Generative Pre-trained Transformer - генеративный предварительно обученный трансформер) используется именно такая архитектура. Известно, что через чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT были успешно сданы экзамены по праву на четырех курсах Университета Миннесоты, а также экзамен по бизнес-менеджменту в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета. Позже нейросети ChatGPT и Sage успешно сдали экзамен по истории в Уральском федеральном университете и получили оценку "тройка". Было также известно, что отдельные студенты использовали чат-боты для сдачи экзаменов в "боевом режиме". В то же время появились сообщения о возможности обучать чат-ботов оценивать результаты ЕГЭ и ставить оценки за другие аттестационные экзамены, что сокращает роль человека в этом процессе.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, Антон Немкин (фракция "Единая Россия"), отмечает, что развитие нейросетей происходит благодаря обучению от пользователей, и именно поэтому нейросети способны достигать таких результатов, как успешная сдача экзаменов ЕГЭ. "Нейронные сети - ключевая технология искусственного интеллекта, они непрерывно усовершенствуются и развиваются. Это первый случай в России, когда генеративная нейросеть успешно сдала единый государственный экзамен, включая выполнение творческого задания. Но даже если нейросети могут справиться с творческими заданиями, это не означает, что они способны заменить писателя. Нейросети могут создавать тексты, которые кажутся написанными человеком, однако они не могут передать уникальный голос и индивидуальность каждого автора", - считает парламентарий.

По его мнению, процесс создания текстов с помощью нейросетей требует огромного объема данных и времени для обучения. "Даже после обучения нейросетей могут возникать ошибки и несоответствия, которые писатель-человек сможет заметить и исправить", - добавил он.