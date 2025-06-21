ента новостей

02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Какой ресурс больше ценится в России?

Какой ресурс больше ценится в России?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vk.com/mid
Мария Захарова высказалась о ценном ресурсе в РФ: сообщаем подробности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на форуме в Петербурге, что самым ценным российским ресурсом является молодежь. По словам дипломата, именно потенциал молодежи определяет развитие страны и ее будущее.

Мария Захарова подчеркнула важность инвестиций в образование и науку для развития человеческого капитала. Она отметила, что именно благодаря талантливым и образованным молодым людям Россия может достигать успехов в различных сферах.

Представитель МИД РФ также подчеркнула значимость создания комфортных условий для жизни и работы молодежи. Это, по ее мнению, способствует раскрытию потенциала каждого молодого человека и укреплению страны в целом.

«Питерец.ру» обращает внимание, что эти слова были сказаны на сессии, посвященной вопросам молодежного сотрудничества. Так что слова Захаровой нужно воспринимать в контексте – они нисколько не принижают значимость представителей других поколений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-05-2024, 14:48
Градоначальник поздравил с 1 мая
22-03-2017, 17:48
Иностранцы узнали больше о молодежной политике Петербурга
29-11-2024, 09:37
В Петербурге наградили победителей Национальной премии «Молодой специалист года»
27-06-2017, 09:40
Обращение Полтавченко
5-12-2023, 13:17
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов удостоен ордена Дружбы
12-09-2022, 12:50
Депутаты предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга

Происшествия на дорогах

20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
20-06-2025, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
20-06-2025, 10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх