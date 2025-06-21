Какой ресурс больше ценится в России?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на форуме в Петербурге, что самым ценным российским ресурсом является молодежь. По словам дипломата, именно потенциал молодежи определяет развитие страны и ее будущее.

Мария Захарова подчеркнула важность инвестиций в образование и науку для развития человеческого капитала. Она отметила, что именно благодаря талантливым и образованным молодым людям Россия может достигать успехов в различных сферах.

Представитель МИД РФ также подчеркнула значимость создания комфортных условий для жизни и работы молодежи. Это, по ее мнению, способствует раскрытию потенциала каждого молодого человека и укреплению страны в целом.

«Питерец.ру» обращает внимание, что эти слова были сказаны на сессии, посвященной вопросам молодежного сотрудничества. Так что слова Захаровой нужно воспринимать в контексте – они нисколько не принижают значимость представителей других поколений.