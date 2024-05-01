Градоначальник поздравил с 1 мая

«Питерец.ру» напоминает, что сегодня в РФ отмечают праздник 1 мая. По словам губернатора Беглова, этот праздник объединяет представителей различных поколений.

Именно труд всех россиян позволяет преодолевать угрозы, которые приходят извне. Но благодаря работе ученых, врачей, предпринимателей, педагогов, промышленников и представителей многих других профессий Россия может создавать мощный фундамент, позволяющий справляться с различным давлением.

Немалых высот добился и Петербург. Городу удалось достичь отличных результатов в бюджете, промышленности, жилищном строительстве, реформе транспорта и других сферах.

Беглов также отметил большую роль трудовых коллективов. По его мнению, именно через труд мы можем реализовывать тот потенциал, который заложен внутри каждого из нас.