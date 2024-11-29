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В Петербурге наградили победителей Национальной премии «Молодой специалист года»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Молодой специалист года»

В Мариинском дворце  прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Молодой специалист года» в номинации «Регион профессиональных возможностей».  Эта премия, учрежденная Общественной палатой Российской Федерации,  стала  ярким событием в жизни молодых профессионалов страны, подчеркнув  важность  поддержки  и  стимулирования  новой  волны  лидеров  российской  экономики и социальной сферы.

Награждение  проводилось  представителями  высшего  эшелона  власти  и  общественных  организаций.  Почетными  гостями  и  вручителями  наград  стали  председатель  постоянной  комиссии  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  по  социальной  политике  и  здравоохранению  Александр  Ржаненков,  и  председатель  оргкомитета  премии,  председатель  Координационного  совета  ОП  РФ  по  сетевым  сообществам  Ольга  Голышенкова.  Их  присутствие  подчеркнуло  важность  этого  события  для  города  и  страны  в  целом.

Александр  Ржаненков,  от  имени  спикера  петербургского  парламента  Александра  Бельского,  прочел  искреннее  и  вдохновляющее  приветствие.  В  нем  было  отмечено,  что  премия  служит  важным  инструментом  привлечения  внимания  молодежи  к  широким  возможностям  для  профессионального  и  карьерного  роста,  предоставляемым  современной  Россией.  Было  подчеркнуто,  что  в  сложных  геополитических  условиях  страна  нуждается  в  новой  силе,  в  молодых  талантливых  специалистах,  способных  вести  Россию  к  новым  технологическим  и  экономическим  высотам.  Победители  премии  были  названы  символом  этого  будущего,  доказательством  того,  что  российская  молодежь  способна  решать  самые  сложные  задачи  и  достигать  значительных  успехов.

В  своем  обращении  Александр  Ржаненков  также  отметил  высокую  компетентность,  упорство  и  талант  победителей,  подчеркнув,  что  их  успех –  результат  усилий,  труда  и  веры  в  свои  силы. Он  выразил  надежду,  что  эта  награда  станет  для  них  не  только  признанием  заслуг,  но  и  импульсом  к  дальнейшему  развитию  и  достижению  еще  более  значительных  результатов.  Особая  благодарность  была  выражена  Общественной  палате  Российской  Федерации  за  поддержку  инициативы  и  организацию  конкурса  в  Санкт-Петербурге  в  2024  году.  Это  подчеркивает  важность  сотрудничества  между  государственными  структурами  и  общественными  организациями  в  вопросах  поддержки  молодых  талантов.

Церемония  награждения  стала  не  только  торжественным  мероприятием,  но  и  площадкой  для  обмена  опытом  и  установления  новых  контактов  между  молодыми  специалистами  из  различных  отраслей.  Организаторы  премии  позаботились  о  том,  чтобы  участники  имели  возможность  познакомиться  друг  с  другом,  пообщаться  с  представителями  бизнеса  и  власти,  что  способствует  дальнейшему  развитию  их  карьеры.  В  рамках  мероприятия  также  были  проведены  мастер-классы  от  успешных  предпринимателей  и  экспертов  в  своих  областях,  где  молодые  специалисты  получили  ценные  советы  и  рекомендации  по  развитию  своих  профессиональных  навыков.

Национальная премия «Молодой специалист года» – это не просто награждение, это инвестиция в будущее России, в развитие ее интеллектуального потенциала.  Это  демонстрация  веры  в  молодое  поколение,  его  способности  решать  сложные  задачи  и  достигать  значительных  успехов  во  благо  страны.  Премия  является  сильным  стимулом  для  молодых  людей,  вдохновляя  их  на  новые  достижения  и  подтверждая  важность  их  вклада  в  развитие  России. 

Источник: ЗАКС
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