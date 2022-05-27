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Питерец.ру » Политика » Глава ДНР посетит ПМЭФ

Глава ДНР посетит ПМЭФ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава ДНР Денис Пушилин станет участником ПМЭФ-2022

«Питерец.ру» сообщает, что глава ДНР Денис Пушилин примет участие в Петербургском форуме. В настоящий момент план посещения этого мероприятия прорабатывается.

Напоминаем, что ПМЭФ-2022 состоится в Петербурге 15-18 июня. Северную столицу РФ посетят представители более чем 90 стран. При этом некоторые иностранцы сталкиваются с объективными сложностями, связанными с участием в этом форуме. Однако в Администрации президента заверили, что организаторы сохранят конфиденциальность присутствия этих людей.

Основным вопросом форума станет новый мир и его возможности. Стороны будут искать пути взаимодействия в новых реалиях, чтобы извлечь для себя пользу. Мероприятие обещает быть впечатляющим.

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