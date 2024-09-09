В Петербург приедет вице-премьер Сербии

«Питерец.ру» отмечает, что многие государства стремятся выстраивать диалог с Россией. Руководство этих стран участвует в различных мероприятиях, проводимых в Петербурге и других городах РФ.

Так, Северную столицу посетит Александр Вулин – замглавы правительства Сербии. Чиновник дружественного нам государства приедет на заседание BRIKS+. Он выступит перед участниками, а также проведет встречи с представителями данного объединения. Мероприятие организовано Совбезом РФ и состоится 10-12 сентября. Местом проведения станет Президентская библиотека.

Напоминаем, что к объединению BRIKS, куда первоначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, присоединяются и другие страны. Поэтому встречи часто проходят в расширенном составе.