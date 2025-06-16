Закрывается израильское консульство

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в Петербурге закрывается консульство Израиля. Об этом сообщило дипведомство страны в соцсетях. Так что консульские услуги осуществляться не будут. По крайней мере, ситуация остается таковой до дальнейшего уведомления.

Данное сообщение опубликовано в официальных группах социальных ведомства. Дальнейшее обновление информации будет происходить там же. Предполагается, что эта мера носит временный характер. После изменения политической ситуации представительство Израиля в Петербурге продолжит свою работу.

Напоминаем, что обстановка в мире накалилась после обострения конфликта между Израилем и Ираном. Жителям России рекомендовано воздержаться от поездок в эти страны.