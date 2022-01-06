В Петербурге лжетеррорист угрожал взорвать консульство Казахстана

Накануне утром в 07 часов 50 минут на электронную почту консульства республики Казахстан неизвестный прислал электронное письмо от имени «казахского воина» с текстом: «Консульство заминировано, мы требуем незамедлительной отставки диктатора Токаева. В случае невыполнения наших требований консульство будет взорвано».

Из здания консульства в доме 10 по улице Рылеева были эвакуированы, находившиеся на тот момент в здании трое сотрудников дипломатического представительства.

Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.