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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге лжетеррорист угрожал взорвать консульство Казахстана

В Петербурге лжетеррорист угрожал взорвать консульство Казахстана

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Опубликовал: Вадик Котов
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Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании

Накануне утром в 07 часов 50 минут на электронную почту консульства республики Казахстан неизвестный прислал электронное письмо от имени «казахского воина» с текстом: «Консульство заминировано, мы требуем незамедлительной отставки диктатора Токаева. В случае невыполнения наших требований консульство будет взорвано».

Из здания консульства в доме 10 по улице Рылеева были эвакуированы, находившиеся на тот момент в здании трое сотрудников дипломатического представительства.

Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.          

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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