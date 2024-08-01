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Питерец.ру » Политика » Болгарскую турвизу пока оформить нельзя

Болгарскую турвизу пока оформить нельзя

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Болгарское консульство приостановило прием документов для получения туристической визы

Страны Евросоюза чинят различные препятствия для россиян. Запрещение на въезд в страну, прекращение оформления виз – к этим и другим сложностям наши граждане уже привыкли. Некоторые моменты происходят по политическим причинам, другие же – никак не связаны с происходящим в мире.

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня консульство Болгарии приостановило прием документов для получения турвиз. Предположительно, эта мера продлится до 12 августа. Так что петербуржцам, желающим ехать в Болгарию, нужно связаться с визовым центром и записаться на другую дату.

По имеющимся данным, приостановка в приеме документов вызвана техническими причинами. Консульство переходит на новое программное обеспечение, и для нормализации работы потребуется некоторое время. По крайней мере, такова официальная версия.

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