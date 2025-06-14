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Питерец.ру » Политика » Возникают недостатки в уборке Петербурга перед форумом

Возникают недостатки в уборке Петербурга перед форумом

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/razumishkin
Проблемы с уборкой города перед ПМЭФ-2025: выявление и устранение недочетов

«Питерец.ру» отмечает, что перед проведением ПМЭФ-2025 ведется активная подготовка, включающая в себя множество аспектов. Сюда входит и контроль за качеством проведенной уборки.

Власти внимательно следят за состоянием дорог, тротуаров, фасадов зданий и парков. В процессе этого контроля выявляются определенные недочеты, которые потом устраняются. Об этом рассказал вице-губернатор Разумишкин.

По его словам, под особым контролем находятся зоны, где будет много гостей и туристов. Для уборки этих территории созданы специальные мобильные бригады. Чиновник уверен, что те небольшие проблемы, которые выявляются сейчас, будут быстро устранены, так что этих недочетов больше не возникнет.

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