Возникают недостатки в уборке Петербурга перед форумом

«Питерец.ру» отмечает, что перед проведением ПМЭФ-2025 ведется активная подготовка, включающая в себя множество аспектов. Сюда входит и контроль за качеством проведенной уборки.

Власти внимательно следят за состоянием дорог, тротуаров, фасадов зданий и парков. В процессе этого контроля выявляются определенные недочеты, которые потом устраняются. Об этом рассказал вице-губернатор Разумишкин.

По его словам, под особым контролем находятся зоны, где будет много гостей и туристов. Для уборки этих территории созданы специальные мобильные бригады. Чиновник уверен, что те небольшие проблемы, которые выявляются сейчас, будут быстро устранены, так что этих недочетов больше не возникнет.