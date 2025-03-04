С качеством уборки снега возникли проблемы

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб проверили управляющие компании на предмет нарушений при уборке снега. Результаты проверки оказались неутешительными: эти нарушения выявлены у более 50 УК. Это несвоевременная уборка снега, некачественная работа (например, оставление неубранных участков), а также нарушения требований безопасности.

Стоит отметить, что уборка снега является важной частью поддержания порядка и безопасности на улицах города. Несвоевременная или некачественная очистка от снежного покрова может привести к образованию гололеда, что, в свою очередь, станет причиной несчастных случаев.

Напомним, ранее власти Петербурга сообщали о том, что в городе ведется активная работа по уборке снега. Однако результаты проверки показывают, что не все управляющие компании справляются с этой задачей должным образом.