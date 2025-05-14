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Питерец.ру » Общество » Контроль за уборкой в СПБ вернули городу

Контроль за уборкой в СПБ вернули городу

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/s/komkras
Качество уборки в Северной столице стало лучше: рассказываем о причинах

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб усилили контроль за уборкой городских территорий, благодаря чему ее качество стало лучше. По словам губернатора Александра Беглова, что городские службы усилили работу по уборке улиц, парков и других общественных пространств.

Это позволило повысить качество содержания города в чистоте. Жители СПб отмечают, что стало чище, и выражают благодарность за улучшение порядка. Усиление контроля стало результатом анализа текущей ситуации и выявления некоторых недостатков в организации уборки. Теперь за процессом следят более внимательно, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

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