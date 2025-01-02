Уже 1 января в СПб приступили к активной уборке

«Питерец.ру» сообщает, что коммунальщики СПб продолжают трудиться в усиленном режиме и в первых числах января. Для этих работников фраза «новогодние каникулы» – не более чем фигура речи.

Так, накануне в уборке дворов задействовали более 500 единиц техники и свыше 2 тыс. специалистов ручного труда. Эту информацию предоставили в Жилищном комитете Петербурга.

Во время уборки учитывались погодные условия и предстоящие резкие изменения температуры. Поэтому дворники главным образом обрабатывали улицы противогололедными составами, чтобы обеспечить безопасность передвижения граждан.

Контроль за выполнением работ осуществляли глава Жилкома Денис Удод и вице-губернатор Евгений Разумишкин.