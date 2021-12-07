С уборкой снега проблемы

Жители Северной столицы остались недовольны ситуацией с уборкой снега. Под влиянием циклона на город обрушились сильные снегопады. Городским службам пришлось ликвидировать последствия обильных осадков. Однако сделать это должным образом не удалось.

С одной стороны, в Петербурге велась активная работа. Производилась уборка снега с автомагистралей и переходных мест. Но к качеству и срокам этих работ остались вопросы. Сугробы убирали медленнее, чем хотелось бы петербуржцам. Губернатор Беглов заявил, что разделяет здесь недовольство граждан. Градоначальник сообщил об этом в своем радиообращении.

«Питерец.ру» отмечает, что проблемы с уборкой снега – традиционное явление для Петербурга. Власти пытаются улучшить ситуацию и сделать работу более эффективно. Но когда осадков выпадает слишком много, справиться с таким обилием не всегда получается.