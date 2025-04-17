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Питерец.ру » Политика » В СПб откроется культурный центр Турции

В СПб откроется культурный центр Турции

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Взаимоотношения с Турцией продолжают укрепляться: в СПб появится новый центр

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге планируется открытие культурного центра Турции. Это станет еще одним шагом в развитии культурных связей между Россией и Турцией.

Культурный центр будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя народами. Здесь планируется проведение различных мероприятий. Посетители смогут познакомиться с культурой и искусством Турции, а также принять участие в совместных проектах.

Открытие культурного центра Турции в СПб – важное событие для любителей искусства и культуры. Это прекрасная возможность узнать больше о богатой истории и традициях Турции.

Ожидается, что культурный центр станет популярным местом среди жителей и гостей города. Он будет способствовать развитию культурных связей и укреплению дружбы между РФ и Турцией.

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