Петербург и Кханьхоа укрепляют связи

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург и вьетнамская провинция Кханьхоа подписали меморандум о взаимопонимании. Парламентарии двух регионов договорились о сотрудничестве в туризме, науке, спорте и бизнесе. Особое внимание уделили развитию экономических связей. На рабочей комиссии уже начали обсуждать конкретные направления сотрудничества.

Также известно, что в начале июня Петербург посетит большая делегация вьетнамских предпринимателей. На морском фестивале они обсудят пути дальнейшего развития торговых отношений и перспективные проекты. Ожидается, что это станет важным шагом к укреплению связей между регионами.

Петербург активно развивает международное сотрудничество и уже имеет партнерские отношения с городами и регионами разных стран. Помимо Вьетнама, город укрепляет связи с партнерами из Китая и других государств.